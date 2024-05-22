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Призёр чемпионата мира по конькобежному спорту Семериков планирует выступать за Узбекистан

Призёр чемпионата мира по конькобежному спорту Семериков планирует выступать за Узбекистан
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Четырёхкратный бронзовый призёр чемпионата мира Данила Семериков планирует выступать за сборную Узбекистана в следующем сезоне из-за желания вернуться на международную арену.

«В прошлом году поступило предложение выступать за Узбекистан, я рассмотрел эту возможность. Моя единственная цель в спорте – продолжать выступать и вернуться к международным соревнованиям.

Это осязаемая цель, и я принял решение согласиться на предложение и выступать за сборную этой страны», — приводит слова Семерикова «Матч ТВ».

Отметим, что 29-летний конькобежец также трижды становился призёром чемпионата Европы.

Напомним, российские конькобежцы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях.

В прошлом году конькобежка, призёр чемпионатов мира Елизавета Голубева получила гражданство Казахстана, а чемпион России Владимир Семирунний сообщил, что намерен выступать за сборную Польши.

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