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Суд над гольфистом Шеффлером в деле о незаконном объезде смертельного ДТП отложен

Суд над гольфистом Шеффлером в деле о незаконном объезде смертельного ДТП отложен
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Суд над первым гольфистом в мире норвежцем Скотти Шеффлером отложен до 3 июня по просьбе его адвоката Стива Роминса.

Изначально планировалось, что Шеффлер предстанет перед судом в девять часов утра по местному времени 21 мая в зале суда Луисвилля (США). Окружной судья удовлетворил просьбу адвоката Шеффлера Роминса об отсрочке рассмотрения дела.

Напомним, Шеффлера задержали 17 мая по причине того, что спортсмен хотел объехать пробку, которая образовалась в результате ДТП со смертельным исходом. Заметившие это сотрудники полиции сигналили ему и просили остановиться, но Шеффлер не реагировал, продолжая двигаться в своём направлении.

В итоге сотрудникам удалось задержать гольфиста, который на прошедшей неделе должен был выступать на чемпионате PGA и ехал утром в сторону гольф-клуба, чтобы подготовиться к матчу.

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