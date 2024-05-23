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Пронкин стал победителем «Королевы спорта» в метании молота

В Сочи прошли финальные старты второго этапа серии соревнований «Королева спорта» в рамках командного чемпионата России – 2024. Соревнования проходили на стадионе имени Славы Метревели.

«Чемпионат» публикует результаты соревнований, которые состоялись 21 и 22 мая.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. Метание молота. Женщины. Финал:

1. Елена Соболева (Республика Беларусь) — 72,11 метра.

2. Елизавета Царёва (Московская область) — 70,69.

3. Анастасия Григорьева (Москва, Ярославская область) — 68,68.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. Метание молота. Мужчины. Финал:

1. Валерий Пронкин (Москва, Нижегородская область) — 81,53 метра.

2. Александр Шиманович (Республика Беларусь) — 77,51.

3. Андрей Романов (Московская область) — 76,93.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. Метание диска. Женщины. Финал:

1. Елена Панова (Владимирская область) — 60,55 метра.

2. Мария Огрицко (Москва) — 59,00.

3. Виолетта Игнатьева (Краснодарский край) — 58,95.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. Метание диска. Мужчины. Финал:

1. Алексей Худяков (Москва, Нижегородская область) — 62,10 метра.

2. Евгений Богуцкий (Республика Беларусь) — 59,85.

3. Александр Добренький (Московская область, Республика Кабардино-Балкария) — 58,53.