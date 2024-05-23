Олимпийский призёр Колесников рассказал, скучает ли по международным стартам

Двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников объяснил, почему вспоминает международные старты, заявив, что любой спортсмен, хоть раз участвовавший на соревнованиях в другой стране, скучает по атмосфере и смене обстановки, но конкуренция внутри России высокая.

«Есть одна вещь, которая не обходит стороной ни одного спортсмена, который когда‑либо выезжал на международные соревнования. Начинаешь скучать по атмосфере, антуражу — вокруг иностранные спортсмены, разные города, бассейны, смена обстановки. При этом лично у меня соревновательный дух никуда не делся.

У нас сейчас подтянулись молодые ребята, конкуренция на достаточно высоком уровне. Четыре парня из Санкт‑Петербурга плывут чуть ли не по тем результатам, которые мы показывали на Олимпиаде», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Напомним, в апреле президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сказал, что российские пловцы не будут выступать на Олимпийских играх в Париже.