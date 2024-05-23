Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Ставь ЧМХ
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Другие Новости

Олимпийский призёр Колесников рассказал, скучает ли по международным стартам

Олимпийский призёр Колесников рассказал, скучает ли по международным стартам
Аудио-версия:
Комментарии

Двукратный призёр Олимпийских игр Климент Колесников объяснил, почему вспоминает международные старты, заявив, что любой спортсмен, хоть раз участвовавший на соревнованиях в другой стране, скучает по атмосфере и смене обстановки, но конкуренция внутри России высокая.

«Есть одна вещь, которая не обходит стороной ни одного спортсмена, который когда‑либо выезжал на международные соревнования. Начинаешь скучать по атмосфере, антуражу — вокруг иностранные спортсмены, разные города, бассейны, смена обстановки. При этом лично у меня соревновательный дух никуда не делся.

У нас сейчас подтянулись молодые ребята, конкуренция на достаточно высоком уровне. Четыре парня из Санкт‑Петербурга плывут чуть ли не по тем результатам, которые мы показывали на Олимпиаде», — приводит слова Колесникова «Матч ТВ».

Напомним, в апреле президент Всероссийской федерации плавания Владимир Сальников сказал, что российские пловцы не будут выступать на Олимпийских играх в Париже.

Материалы по теме
Сальников рассказал, сколько российских пловцов выполнили норматив ОИ на турнире в Боснии
Комментарии
Новости. Другие
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android