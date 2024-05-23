Молодёжка «Енисей-СТМ» одержала первую победу в сезоне-2024/2025

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Молодёжная команда регбийного клуба «Енисей-СТМ» одержала победу в гостях на старте сезона над «Красным Яром». Счёт — 14:10.

Очки «Енисею» принесли Ефим Рябищук, Роман Сенченко и Дамир Стрыга. В первом тайме преимуществом владели номинальные гости встречи. Уже во второй половине игры «Яр» сократил отставание до четырёх очков.

Чемпионат России по регби среди молодёжных команд — 2024.

Турнирная таблица:

1. «МАР» — 5 очков.

2. «Динамо-м» — 5.

3. «Енисей-СТМ-м» — 4.

4. «Красный Яр-м» — 1.

5. «ВВА-Подмосковье-м» — 0.

6. «Локомотив-м» — 0.

Ранее состоялся матч 12-го тура мужского чемпионата России по регби между пензенским «Локомотивом» и красноярским «Енисеем-СТМ». Игра прошла в Пензе и завершилась победой гостей со счётом 21:18. Первая половина встречи закончилась вничью — 8:8. Во втором тайме красноярская команда в концовке матча вырвала победу.