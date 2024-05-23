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Мария Кочанова выиграла прыжок в высоту на командном ЧР по лёгкой атлетике

Мария Кочанова выиграла прыжок в высоту на командном ЧР по лёгкой атлетике
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В Сочи прошли финальные старты второго этапа серии соревнований «Королева спорта» в рамках командного чемпионата России – 2024. Соревнования проходили на стадионе имени Славы Метревели.

«Чемпионат» публикует результаты соревнований в прыжковых секторах, которые состоялись 22 мая.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. Прыжок в высоту. Женщины. Финал:

1. Мария Кочанова (Санкт-Петербург) — 1,93 метра.
2. Кристина Королёва (Липецкая область — Кемеровская область) — 1,91.
3. Полина Парфёненко (Кемеровская область) — 1,91.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. Прыжок в длину. Мужчины. Финал:

1. Артём Чермошанский (Москва) — 8,00 метра.

2. Юрий Ожгибесов (Воронежская область) — 7,88.

3. Артемимий Колнченко (Москва — Красноярский край) — 7,80.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. Прыжок с шестом. Мужчины. Финал:

1. Александр Соловьёв (Москва) — 5,72 метра.

2. Тимур Моргунов (Челябинская область — Московская область) — 5,60.

3. михаил Шмыков (Иркутская область) — 5,50.

Лёгкая атлетика. «Королева спорта», Сочи. Тройной прыжок. Женщины. Финал:

1. Виолетта Скворцова (Беларусь) — 14,85 метра.

2. Дарья Нидбайкина (Москва — Брянская область) — 14,27.

3. Екатерина Конева (Краснодарский край — Хабаровский край) — 14,24.

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