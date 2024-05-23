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«Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше!» Губерниев — о переходе Семерикова

«Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше!» Губерниев — о переходе Семерикова
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Известный российский комментатор и журналист Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о возможном переходе российского конькобежца, призёра чемпионатов мира и Европы Данилы Семерикова в сборную Узбекистана.

«Рыба ищет, где глубже, а человек — где лучше!!! Пожелаем парню удачи и осуществления олимпийской мечты!!!» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Ранее стало известно, что 29-летний Семериков в следующем сезоне планирует выступать за Узбекистан. В прошлом году конькобежка, призёр чемпионатов мира Елизавета Голубева получила гражданство Казахстана, а чемпион России Владимир Семирунний сообщил, что намерен выступать за сборную Польши.

Напомним, российские конькобежцы сейчас отстранены от выступлений на международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

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