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Горшков: окончательного решения по участию Медведевой в произвольной программе нет

Горшков: окончательного решения по участию Медведевой в произвольной программе нет
Другие / Фигурное катание 0

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что окончательное решение по поводу участия двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой в произвольной программе на чемпионате страны в Красноярске ещё не принято.

На тренировке перед произвольной программой Медведева исполнила лишь один элемент, после чего покинула лёд. Евгения выступает в сломанном ботинке, перемотанном скотчем.

«Да, проблема действительно существует. Но окончательного решения об участии Жени в произвольной программе пока ещё нет», — приводит слова Горшкова ТАСС.

За прокат короткой программы двукратный серебряный призёр Олимпийских игр получила от судей 71,08 балла, по оценке за компоненты уступив только победительнице — Алёне Косторной. Медведева перед произвольной программой занимает пятое место.

Медведева досрочно закончила тренировку перед произвольной программой на ЧР
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