Горшков: окончательного решения по участию Медведевой в произвольной программе нет

Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков сообщил, что окончательное решение по поводу участия двукратной чемпионки мира и Европы Евгении Медведевой в произвольной программе на чемпионате страны в Красноярске ещё не принято.



На тренировке перед произвольной программой Медведева исполнила лишь один элемент, после чего покинула лёд. Евгения выступает в сломанном ботинке, перемотанном скотчем.



«Да, проблема действительно существует. Но окончательного решения об участии Жени в произвольной программе пока ещё нет», — приводит слова Горшкова ТАСС.

За прокат короткой программы двукратный серебряный призёр Олимпийских игр получила от судей 71,08 балла, по оценке за компоненты уступив только победительнице — Алёне Косторной. Медведева перед произвольной программой занимает пятое место.