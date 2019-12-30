13-летняя Валиева сделала каскад из трёх тройных прыжков. Видео

13-летняя фигуристка Камила Валиева, тренирующаяся под руководством Этери Тутберидзе, исполнила на тренировке каскад из трёх тройных прыжков — лутца, тулупа и риттбергера. Победительница юниорского финала Гран-при не смогла по возрасту выступить на завершившемся накануне в Красноярске чемпионате России среди взрослых. Более того, даже в юниорских турнирах Камила выступает только первый сезон.

Каскад тройной лутц — тройной риттбергер является фирменным элементом другой ученицы Тутберидзе — олимпийской чемпионки Алины Загитовой. Валиева добавила ещё один тройной прыжок — тулуп. В активе Камилы есть и четверной прыжок, который она не исполняла в финале юниорского Гран-при, так как выступала после травмы.

Валиеву, несмотря на юный возраст, называют одной из главных претенденток на золото Олимпиады-2020.

Видео тренировки Валиевой доступно на «Чемпионате».