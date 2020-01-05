Легков перед решающими гонками на «Тур де Ски» выиграл забег в гору среди любителей

Перед финальными масс-стартами на «Тур де Ски» организаторы провели традиционный забег в гору Альпе Чермис среди любителей под названием Rampa con i Campioni. Его выиграл россиянин Александр Легков. Он сумел преодолеть дистанцию 10 км за 30 минут 40,6 секунды. Гонка проходила в формате масс-старта.
Вторым финишировал итальянец Флориан Капелло (+28,1). Третьим стал ещё один россиянин Сергей Турышев (+34,2). Всего в гонке участвовали 196 спортсменов.
Сегодня, 5 января, лыжная многодневка «Тур де Ски» завершится в Валь-ди-Фьемме (Италия) мужской и женской гонкой с общего старта свободным стилем на 10 км. Начало женского масс-старта — в 15:15 мск., мужского — в 17:15 мск.
«Чемпионат» будет вести текстовую онлайн-трансляцию решающих гонок «Тур де Ски».
«Тур де Ски» 2020: прямая трансляция.
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