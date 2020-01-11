Француз Шанава одержал победу в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Дрездене
Французский лыжник Лука Шанава выиграл спринт на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Серебро завоевал норвежец Синдре Бьёрнестад Скар. Призовую тройку замкнул Йохан Хагстрём из Швеции.
Четвёртый результат показал норвежец Поль Трёан Эуне. Пятое место — у Рено Же, шестое занял норвежец Ховард Солос Тёугбёль.
Лыжные гонки. Кубок мира. Дрезден, Германия
Мужчины. Спринт, свободный стиль
1. Лука Шанава (Франция) — 2.14,81
2. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) — +0,61
3. Йохан Хагстрём (Швеция) — +0,96
4. Поль Трёан Эуне (Норвегия) — +1,04
5. Рено Же (Франция) — +1,24
6. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — +1,68.
Ранее в женском спринте победу одержала шведка Линн Сван.
Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/20.
Лыжница Сван выиграла спринт на этапе Кубка мира в Дрездене
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