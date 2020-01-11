Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Итоги 2019 года
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Француз Шанава одержал победу в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Дрездене

Француз Шанава одержал победу в спринте на этапе КМ по лыжным гонкам в Дрездене
Другие / Лыжный спорт 0

Французский лыжник Лука Шанава выиграл спринт на этапе Кубка мира в Дрездене (Германия). Серебро завоевал норвежец Синдре Бьёрнестад Скар. Призовую тройку замкнул Йохан Хагстрём из Швеции.

Четвёртый результат показал норвежец Поль Трёан Эуне. Пятое место — у Рено Же, шестое занял норвежец Ховард Солос Тёугбёль.

Лыжные гонки. Кубок мира. Дрезден, Германия
Мужчины. Спринт, свободный стиль

1. Лука Шанава (Франция) — 2.14,81
2. Синдре Бьёрнестад Скар (Норвегия) — +0,61
3. Йохан Хагстрём (Швеция) — +0,96
4. Поль Трёан Эуне (Норвегия) — +1,04
5. Рено Же (Франция) — +1,24
6. Ховард Солос Тёугбёль (Норвегия) — +1,68.

Ранее в женском спринте победу одержала шведка Линн Сван.

Календарь Кубка мира по лыжным гонкам сезона-2019/20.

Лыжница Сван выиграла спринт на этапе Кубка мира в Дрездене
Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020