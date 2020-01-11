Дубов, Витюгов и Артемьев с ничьих начали супертурнир в Вейк-ан-Зее

В Вейк-ан-Зее (Нидерланды) стартовал первый супертурнир 2020 года Tata Steel Masters. Результативными в первом туре стали две партии. Иранец Алиреза Фируджа обыграл белоруса Владислава Ковалёва, а нидерландец Йордан ван Форест победил китайца Юй Янъи.

Остальные пять партий, в том числе с участием российских шахматистов, завершились вничью. Никита Витюгов, играя белыми фигурами, разошёлся миром с поляком Яном-Кшиштофом Дудой. Даниил Дубов чёрными сыграл вничью с американцем Джеффри Шонгом, а Владислав Артемьев добился ничейного результата в противостоянии с индийцем Вишванатаном Анандом.

Не было выявлено победителя и в парах Магнус Карлсен (Норвегия) — Аниш Гири (Нидерланды), Фабиано Каруана (США) — Уэсли Со (США).