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Лучший бадминтонист мира Момота пострадал в ДТП со смертельным исходом

Лучший бадминтонист мира Момота пострадал в ДТП со смертельным исходом
Другие / Прочие виды спорта 0

Лидер мирового рейтинга японский бадминтонист Кенто Момота пострадал в результате ДТП в Малайзии спустя несколько часов после первой победы в сезоне на «Мастерсе», сообщает Reuters. Японец вместе с тремя людьми направлялся в аэропорт в Куала-Лумпуре, когда их взятый напрокат автомобиль врезался в 30-тонный грузовик.

Водитель грузовика скончался от полученных травм. Момота получил многочисленные раны лица и перелом носа. Ассоциация бадминтона Малайзии уточнила, что спортсмена сопровождали его физиотерапевт, ассистент тренера и официальное лицо Всемирной федерации бадминтона.

Министр здравоохранения Малайзии Дзелкефлай Ахмад сообщил, что все четверо находившихся в автомобиле находятся в стабильном состоянии и пока остаются в больнице под наблюдением врачей.

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