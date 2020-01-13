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Мужская сборная России по кёрлингу успешно стартовала в отборе к ЧМ-2020

Мужская сборная России по кёрлингу успешно стартовала в отборе к ЧМ-2020
Другие / Прочие виды спорта 0

Российские кёрлингисты нанесли поражение команде Японии в стартовом матче квалификационного турнира на чемпионат мира 2020 года. Встреча состоялась в Финляндии.

Сборная России одержала победу со счётом 8:4. За команду выступили Сергей Глухов (скип), Дмитрий Миронов, Евгений Климов и Антон Калалб.

В следующем поединке сборная России встретится с Чехией.

Квалификационный турнир проходит в городе Лохья (Финляндия) с 13 по 18 января 2020 года. Будут разыграны по две путёвки на мужской и женский чемпионаты мира. В таком формате квалификационный турнир проводится во второй раз. В мужском и женских турнирах выступают по восемь команд.

Кёрлинг. Чемпионат мира — 2020. Квалификация. Лохья, Финляндия
Мужчины

Россия — Япония — 8:4

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