Лыжник Иверсен: в моей допинг-пробе была повышена концентрация белых кровяных телец
Двукратный чемпион мира, норвежский лыжник Эмиль Иверсен, считавшийся одним из фаворитов «Тур де Ски», прокомментировал решение сняться с соревнований из-за болезни.
«Нет смысла участвовать в „Тур де Ски“, если ты готов лишь на 98%. После гонки я сдал допинг-тест, и там обнаружилась повышенная концентрация белых кровяных телец. Я не мог контролировать то, что случилось. Я не посещал рождественские вечеринки или нечто подобное. Но в следующем году я рассмотрю вариант с вакциной», — приводит слова Иверсена Adressa.
Эмиль вошёл в состав сборной Норвегии на этап Кубка мира в Нове-Место (Чехия), который пройдёт 18-19 января.
«Пожалуй, в этот уик-энд я буду немного тяжеловат. Но в целом я хорошо себя чувствую», — сказал Иверсен.
Клебо: мы с Иверсеном не пьём из одной бутылки
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