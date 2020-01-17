Российские ватерполистки разгромили Хорватию на чемпионате Европы

Женская сборная России по водному поло одержала третью победу на чемпионате Европы, который проходит в Будапеште (Венгрия). В матче четвёртого тура в группе А подопечные Александра Гайдукова разгромили команду Хорватии со счётом 34:1.

Самой результативной в составе сборной России стала Эльвина Каримова, забившая 6 мячей. По 5 раз отличились Екатерина Прокофьева и Алёна Сержантова.

Ранее российские ватерполистки одержали разгромные победы во встречах с командами Словакии (31:2) и Сербии (27:2), а также уступили команде Венгрии (8:9).



В следующем матче, 19 января, сборная России сыграет с командой Греции.



Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины. Будапешт, Венгрия

Группа А. Четвёртый тур

Россия – Хорватия – 34:1 (9:0, 8:1, 7:0, 10:0).