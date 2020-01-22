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Тренер 16-летнего Даниеляна рассказала о его участии во взрослом чемпионате Европы

Тренер 16-летнего Даниеляна рассказала о его участии во взрослом чемпионате Европы
Другие / Фигурное катание 0

Тренер российского фигуриста Артура Даниеляна Елена Водорезова прокомментировала решение отправить подопечного на взрослый чемпионат Европы. 16-летний спортсмен имел возможность соревноваться на юниорском первенстве континента.

«Я думаю, что основная задача лежит на старших товарищах, поэтому третий номер на Европе не играет особо большой роли. Но, на мой взгляд, если есть шанс, надо его использовать. Это важно для каждого спортсмена. Почему нет? Вот чемпионат мира — это совсем другая история. Он на это не претендует, а на чемпионате Европы надо учиться и заявлять о себе», — цитирует Водорезову «RT на русском».

Напомним, Даниелян занимает третье место по итогам короткой программы в мужском одиночном катании. Ещё один россиянин Дмитрий Алиев — второй.

Алиев идёт вторым после короткой программы на чемпионате Европы, Даниелян — третий
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