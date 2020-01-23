Фигуристы Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в парном фигурном катании

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с мировым рекордом победили в короткой программе соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Судьи наградили россиян оценкой 82,34 балла.



Предыдущим рекордом в коротких программа парного катания был уставлен китайским дуэтом Суй Вэньцзин/Хань Цуном на этапе Гран-при в Японии — 81,27 балла.



Напомним, по итогам короткой программы весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар — российский. На первом месте, с результатом 82,34 балла, идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Вторые — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (74,92).

Свои произвольные программы дуэты представят в пятницу, 24 января. Сам чемпионат Европы завершится 26 января.