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Фигуристы Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в парном фигурном катании

Фигуристы Бойкова и Козловский установили мировой рекорд в парном фигурном катании
Другие / Фигурное катание 0

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский с мировым рекордом победили в короткой программе соревнований спортивных пар на чемпионате Европы в Граце (Австрия). Судьи наградили россиян оценкой 82,34 балла.

Предыдущим рекордом в коротких программа парного катания был уставлен китайским дуэтом Суй Вэньцзин/Хань Цуном на этапе Гран-при в Японии — 81,27 балла.

Напомним, по итогам короткой программы весь пьедестал в соревнованиях спортивных пар — российский. На первом месте, с результатом 82,34 балла, идут Александра Бойкова и Дмитрий Козловский. Вторые — Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин (74,92).

Свои произвольные программы дуэты представят в пятницу, 24 января. Сам чемпионат Европы завершится 26 января.

Российские пары заняли весь пьедестал по итогам короткой программы на чемпионате Европы
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