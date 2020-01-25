Российские ватерполистки проиграли Испании в финале ЧЕ-2020

Женская сборная России по водному поло уступила команде Испании в финале чемпионата Европы, который проходит в Будапеште (Венгрия). В решающем матче отечественные ватерполистки проиграли испанкам со счётом 12:13. Самой результативной в составе сборной России стала капитан команды Екатерина Прокофьева, забившая 4 мяча. После трёх равных четвертей подопечные Александра Гайдукова совершили много ошибок в заключительном отрезке матча.

Ранее в полуфинале россиянки по пенальти обыграли сборную Нидерландов— 11:10. Испанки выиграли у сборной Венгрии — 11:10. Бронзовыми призёрами стали венгерские ватерполистки, которые в матче за третье место нанесли поражение команде Нидерландов — 10:8.

Сборная России не играла в финале чемпионата Европы с 2010 года. Тогда в решающей встрече отечественные ватерполистки нанесли поражение гречанкам (11:6), в третий раз подряд став лучшими на континенте. В активе россиянок были также две серебряные и три бронзовые медали.

Женская сборная России завоевала путёвку на Олимпийские игры 2020 года, так как испанки квалифицировались в Токио после чемпионата мира.

Водное поло. Чемпионат Европы. Женщины

Финал

Испания — Россия — 13:12 (3:4, 5:4, 2:2, 3:2)