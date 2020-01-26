Тутберидзе — о чемпионате Европы: выдохнем и дальше пойдём

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала выступление своих воспитанников на чемпионате Европы в Граце (Австрия).



В женском одиночном катании золотую награду завоевала Алёна Косторная, серебряным призёром стала Анна Щербакова. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Александра Трусова. В мужском одиночном катании третье место занял ещё один воспитанник Тутберидзе — грузинский фигурист Морис Квителашвили.



«Чемпионат Европы — 2020. Все с медалями. Борьба продолжается. Выдохнем и дальше пойдём», — написала Тутберидзе.

Фото доступно на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».



Напомним, представители России на чемпионате Европы в Граце выиграли 10 медалей из 12 возможных, одержав победу во всех дисциплинах.