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Тутберидзе — о чемпионате Европы: выдохнем и дальше пойдём

Тутберидзе — о чемпионате Европы: выдохнем и дальше пойдём
Другие / Фигурное катание 0

Тренер Этери Тутберидзе прокомментировала выступление своих воспитанников на чемпионате Европы в Граце (Австрия).

В женском одиночном катании золотую награду завоевала Алёна Косторная, серебряным призёром стала Анна Щербакова. На третью ступень пьедестала почёта поднялась Александра Трусова. В мужском одиночном катании третье место занял ещё один воспитанник Тутберидзе — грузинский фигурист Морис Квителашвили.

«Чемпионат Европы — 2020. Все с медалями. Борьба продолжается. Выдохнем и дальше пойдём», — написала Тутберидзе.

Фото доступно на странице Этери Тутберидзе в «Инстаграме».

Напомним, представители России на чемпионате Европы в Граце выиграли 10 медалей из 12 возможных, одержав победу во всех дисциплинах.

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