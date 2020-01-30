ФФКР объявила новые критерии отбора для попадания в сборную на следующий сезон

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала обновлённые критерии формирования состав сборной России на следующий сезон.
Минимальные результаты для попадания в сборную на следующий сезон:
– чемпионат мира (с 1 по 18 место в одиночном и с 1 по 15 место в парном и танцах на льду);
– чемпионат Европы (с 1 по 12 место в одиночном и с 1 по 10 место в парном и танцах на льду);
– первенство мира среди юниоров (с 1 по 10 место);
– этапы Гран-при (с 1 по 8 место в одиночном и с 1 по 6 место в парном и танцах на льду);
– чемпионат России (с 1 по 8 место в одиночном и с 1 по 6 место в парном и танцах на льду);
– Финал Кубка России (с 1 по 5 место);
– первенство и/или спартакиада России (с 1 по 8 место для юниоров, с 1 по 6 место для юношей и девушек старшего возраста, с 1 по 3 место для юношей и девушек младшего возраста);
– этапы Гран-при среди юниоров (с 1 по 8 место в одиночном и с 1 по 6 в парном и танцах на льду).
Окончательный состав сборной команды для участия в Олимпийских играх (в олимпийском сезоне) и в чемпионате мира (в неолимпийском сезоне) может корректироваться с учетом результатов выступления спортсменов на чемпионате Европы и выполнения ими установленных индивидуальных заданий.
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