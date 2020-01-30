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ФФКР объявила новые критерии отбора для попадания в сборную на следующий сезон

ФФКР объявила новые критерии отбора для попадания в сборную на следующий сезон
Другие / Фигурное катание 0

Федерация фигурного катания России (ФФКР) опубликовала обновлённые критерии формирования состав сборной России на следующий сезон.

Минимальные результаты для попадания в сборную на следующий сезон:

– чемпионат мира (с 1 по 18 место в одиночном и с 1 по 15 место в парном и танцах на льду);

– чемпионат Европы (с 1 по 12 место в одиночном и с 1 по 10 место в парном и танцах на льду);

– первенство мира среди юниоров (с 1 по 10 место);

– этапы Гран-при (с 1 по 8 место в одиночном и с 1 по 6 место в парном и танцах на льду);

– чемпионат России (с 1 по 8 место в одиночном и с 1 по 6 место в парном и танцах на льду);

– Финал Кубка России (с 1 по 5 место);

– первенство и/или спартакиада России (с 1 по 8 место для юниоров, с 1 по 6 место для юношей и девушек старшего возраста, с 1 по 3 место для юношей и девушек младшего возраста);

– этапы Гран-при среди юниоров (с 1 по 8 место в одиночном и с 1 по 6 в парном и танцах на льду).

Окончательный состав сборной команды для участия в Олимпийских играх (в олимпийском сезоне) и в чемпионате мира (в неолимпийском сезоне) может корректироваться с учетом результатов выступления спортсменов на чемпионате Европы и выполнения ими установленных индивидуальных заданий.

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