«Канзас-Сити» победил «Сан-Франциско» и выиграл Супербоул 2-й раз в истории

«Канзас-Сити Чифс» в финальном матче сезона NFL (Супербоуле) взял верх над «Сан-Франциско Форти Найнерс» — 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0). Встреча проходила в Майами-Гарденс (штат Флорида) на арене «Хард Рок Стэдиум».1

Ключевой в игре стала заключительная четверть, которую игроки «Чифс» выиграли со счётом 21:0, уступая при этом после 3-й четверти со счётом 10:20.

Лидером по результативности в этой встрече стал 24-летний квотербек «Канзас-Сити» Патрик Махоумс, на счету которого два пасовых тачдауна и один выносной, что даёт в сумме 21 очко.

Таким образом, «Канзас-Сити Чифс» второй раз в своей истории стал победителем Супербоула. Первое их чемпионство датируется 1969 годом. «Сан-Франциско Форти Найнерс» является 5-кратным обладателем этого титула (1981, 1984, 1988, 1989, 1994).