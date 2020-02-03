Трамп – о победе «Канзаса» в Супербоуле: вы – настоящие чемпионы!

Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал результат финальной встречи (Супербоул) по американскому футболу (NFL), в котором встречались «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». Матч прошёл на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в штате Флорида.

«Поздравляю «Канзас-Сити» с великолепной игрой и фантастическим камбэком под огромным давлением. Мы гордимся вами и великим штатом Миссури. Вы — настоящие чемпионы!» — написал Трамп в своём «твиттере».

Напомним, что в финальном матче сезона NFL «Канзас-Сити Чифс» взял верх над «Сан-Франциско Форти Найнерс» — 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0), уступая по ходу встречи со счётом 10:20. Спустя 50 лет (впервые с 1969 года) «Канзас-Сити Чифс» вновь стал победителем Супербоула.