Трамп – о победе «Канзаса» в Супербоуле: вы – настоящие чемпионы!
Президент Соединённых Штатов Америки Дональд Трамп прокомментировал результат финальной встречи (Супербоул) по американскому футболу (NFL), в котором встречались «Канзас-Сити Чифс» и «Сан-Франциско Форти Найнерс». Матч прошёл на стадионе «Хард Рок Стэдиум» в штате Флорида.
«Поздравляю «Канзас-Сити» с великолепной игрой и фантастическим камбэком под огромным давлением. Мы гордимся вами и великим штатом Миссури. Вы — настоящие чемпионы!» — написал Трамп в своём «твиттере».
Напомним, что в финальном матче сезона NFL «Канзас-Сити Чифс» взял верх над «Сан-Франциско Форти Найнерс» — 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0), уступая по ходу встречи со счётом 10:20. Спустя 50 лет (впервые с 1969 года) «Канзас-Сити Чифс» вновь стал победителем Супербоула.
«Канзас-Сити» победил «Сан-Франциско» и выиграл Супербоул 2-й раз в истории
Читайте также
- 3 февраля 2020
-
07:31
-
06:14
-
03:43
-
00:51
-
00:44
-
00:14
- 2 февраля 2020
-
22:32
-
22:18
-
21:30
-
21:24
-
21:00
-
20:43
-
20:12
-
19:23
-
18:18
-
17:36
-
17:34
-
15:26
-
15:20
-
12:54
-
12:16
-
11:39
-
10:41
-
09:46
-
09:11
-
08:45
- 1 февраля 2020
-
23:46
-
22:01
-
21:44
-
21:12
-
20:42
-
20:27
-
19:39
-
18:41
-
18:22
Партнерский контент