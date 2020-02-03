Трамп перепутал штаты США, поздравляя «Канзас-Сити» с победой в Супербоуле

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку, поздравляя «Канзас-Сити Чифс» с победой в Супербоуле-2020. Глава государства в своём «твиттере» изначально написал, что команда представляет «великий штат Канзас». Трамп перепутал миссурийский Канзас-Сити с одноимённым городом в штате Канзас.

В комментариях президента раскритиковали за ошибку. В частности, его оплошность отметила бывший сенатор-демократ от штата Миссури Клэр МакКаскилл. Трамп удалил оригинальное поздравление, а потом опубликовал новое, уже с «штатом Миссури» в тексте.

В финальном матче сезона НФЛ «Канзас-Сити Чифс» взял верх над «Сан-Франциско Форти Найнерс» — 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0), уступая в ходе встречи со счётом 10:20. «Чифс» стали победителями Супербоула впервые с 1969 года.