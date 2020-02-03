Трамп перепутал штаты США, поздравляя «Канзас-Сити» с победой в Супербоуле

Президент США Дональд Трамп допустил ошибку, поздравляя «Канзас-Сити Чифс» с победой в Супербоуле-2020. Глава государства в своём «твиттере» изначально написал, что команда представляет «великий штат Канзас». Трамп перепутал миссурийский Канзас-Сити с одноимённым городом в штате Канзас.
В комментариях президента раскритиковали за ошибку. В частности, его оплошность отметила бывший сенатор-демократ от штата Миссури Клэр МакКаскилл. Трамп удалил оригинальное поздравление, а потом опубликовал новое, уже с «штатом Миссури» в тексте.
В финальном матче сезона НФЛ «Канзас-Сити Чифс» взял верх над «Сан-Франциско Форти Найнерс» — 31:20 (7:3, 3:7, 0:10, 21:0), уступая в ходе встречи со счётом 10:20. «Чифс» стали победителями Супербоула впервые с 1969 года.
- 3 февраля 2020
-
14:41
-
14:24
-
13:47
-
13:20
-
13:07
-
12:45
-
12:09
-
11:43
-
11:33
-
10:51
-
10:34
-
10:00
-
09:35
-
07:31
-
06:14
-
03:43
-
00:51
-
00:44
-
00:14
- 2 февраля 2020
-
22:32
-
22:18
-
21:30
-
21:24
-
21:00
-
20:43
-
20:12
-
19:23
-
18:18
-
17:36
-
17:34
-
15:26
-
15:20
-
12:54
-
12:16
-
11:39