Непряева: три года назад не могла подумать, что у меня могут быть такие результаты

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, какие цели ставит перед собой после того, как в прошлом сезоне заняла второе место в общем зачёте Кубка мира.

«Азарт с каждым годом приходит всё сильнее. Ещё три года назад я не могла подумать, что у меня могут быть такие результаты. Сейчас я понимаю, что это не предел, могу достичь большего. И я хочу большего. Никогда ни с кем не сравниваю себя, все абсолютно разные. Нужно сравнивать себя с тем, какой ты была в прошлом году.

У меня много интересов. В первую очередь это, конечно же, общение с родными и друзьями. Без этого я просто не смогу. Связь с ними я поддерживаю постоянно, они мои главные болельщики. То, как они за меня переживают, это нечто!

Я не такой человек, что я замыкаюсь в себе перед гонками. Наоборот, стараюсь как-то поддерживать общение и получать положительные эмоции. Но вот в день гонки — всё… Никого не вижу, ничего не слышу, просто настраиваюсь», — приводит слова Непряевой аккаунт Международной лыжной федерации в «Инстаграме».