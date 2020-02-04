Непряева: три года назад не могла подумать, что у меня могут быть такие результаты

Российская лыжница Наталья Непряева рассказала, какие цели ставит перед собой после того, как в прошлом сезоне заняла второе место в общем зачёте Кубка мира.
«Азарт с каждым годом приходит всё сильнее. Ещё три года назад я не могла подумать, что у меня могут быть такие результаты. Сейчас я понимаю, что это не предел, могу достичь большего. И я хочу большего. Никогда ни с кем не сравниваю себя, все абсолютно разные. Нужно сравнивать себя с тем, какой ты была в прошлом году.
У меня много интересов. В первую очередь это, конечно же, общение с родными и друзьями. Без этого я просто не смогу. Связь с ними я поддерживаю постоянно, они мои главные болельщики. То, как они за меня переживают, это нечто!
Я не такой человек, что я замыкаюсь в себе перед гонками. Наоборот, стараюсь как-то поддерживать общение и получать положительные эмоции. Но вот в день гонки — всё… Никого не вижу, ничего не слышу, просто настраиваюсь», — приводит слова Непряевой аккаунт Международной лыжной федерации в «Инстаграме».
- 4 февраля 2020
-
23:59
-
22:52
-
22:10
-
20:33
-
19:58
-
19:15
-
19:08
-
18:53
-
18:41
-
18:33
-
18:15
-
17:45
-
16:52
-
16:49
-
16:14
-
16:14
-
16:00
-
15:21
-
15:08
-
14:46
-
14:26
-
14:05
-
13:48
-
13:44
-
13:37
-
13:20
-
12:55
-
12:28
-
12:18
-
12:08
-
12:04
-
11:56
-
11:22
-
10:56
-
10:55