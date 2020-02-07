Платонова стала новой партнёршей Мальцева в синхронном плавании

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев сообщил, что его новой партнёршей в соревнованиях смешанных дуэтов по синхронному плаванию стала Олеся Платонова.

Ранее тренер спортсмена Гана Максимова заявила, что Мальцев решил завершить карьеру, поскольку смешанные дуэты так и не были включены в олимпийскую программу. Позднее 24-летний спортсмен опроверг эту информацию.

Мальцев — самый титулованный синхронист в мире. В его активе четыре золотые и две серебряные медали чемпионатов мира, а также четыре победы на чемпионатах Европы.

В прошедшем сезоне Мальцев в дуэте с Майей Гурбанбердиевой стал победителем Суперфинала серии Международной федерации плавания в Будапеште. Александр трижды признавался лучшим синхронистом по версии Международной федерации плавания (2015, 2017, 2019).

Мальцев выступал с Гурбанбердиевой с 2018 года.

Платонова — чемпионка Европы по синхронному плаванию среди юниоров и победительница этапов Мировой серии.

Запись доступна на странице Мальцева в «Инстаграме».