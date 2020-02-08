Воронина выиграла бронзу в забеге на 3000 м на этапе Кубка мира

Многократный призёр чемпионатов мира Наталья Воронина заняла третье место в забеге на 3000 метров на этапе Кубка мира в Калгари.

Для преодоления дистанции россиянке понадобилось 3.56,579. Победу в забеге одержала представительница Чехии Мартина Сабликова, которая показала результат 3.54,936. Второе место заняла голландка Антуанетта де Йонг, показавшая время 3.56,182. Ещё одна представительница России Евгения Лаленкова заняла четвёртое место с результатом 3.57,466.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Калгари, Канада. Женщины. 3000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) — 3.54,936

2. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 3.56,182

3. Наталья Воронина (Россия) — 3.56,579

4. Евгения Лаленкова (Россия) — 3.57,466

5. Карлейн Ахтеректе (Голландия) — 3.57,518