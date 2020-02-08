Воронина выиграла бронзу в забеге на 3000 м на этапе Кубка мира
Многократный призёр чемпионатов мира Наталья Воронина заняла третье место в забеге на 3000 метров на этапе Кубка мира в Калгари.
Для преодоления дистанции россиянке понадобилось 3.56,579. Победу в забеге одержала представительница Чехии Мартина Сабликова, которая показала результат 3.54,936. Второе место заняла голландка Антуанетта де Йонг, показавшая время 3.56,182. Ещё одна представительница России Евгения Лаленкова заняла четвёртое место с результатом 3.57,466.
Конькобежный спорт. Кубок мира. Калгари, Канада. Женщины. 3000 м
1. Мартина Сабликова (Чехия) — 3.54,936
2. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 3.56,182
3. Наталья Воронина (Россия) — 3.56,579
4. Евгения Лаленкова (Россия) — 3.57,466
5. Карлейн Ахтеректе (Голландия) — 3.57,518
Россиянин Юсков выиграл забег на 1500 м на этапе Кубка мира в Калгари
Читайте также
- 8 февраля 2020
-
02:29
-
01:33
-
01:02
-
00:50
-
00:24
- 7 февраля 2020
-
23:59
-
23:20
-
22:58
-
22:12
-
22:04
-
21:59
-
21:34
-
20:59
-
20:58
-
19:58
-
19:54
-
19:21
-
19:05
-
17:50
-
17:45
-
17:34
-
16:54
-
16:39
-
16:07
-
15:53
-
15:53
-
15:42
-
15:09
-
14:57
-
13:59
-
13:26
-
13:22
-
12:57
-
12:49
-
12:33
Партнерский контент