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Воронина выиграла бронзу в забеге на 3000 м на этапе Кубка мира

Воронина выиграла бронзу в забеге на 3000 м на этапе Кубка мира
Другие / Конькобежный спорт 0

Многократный призёр чемпионатов мира Наталья Воронина заняла третье место в забеге на 3000 метров на этапе Кубка мира в Калгари.

Для преодоления дистанции россиянке понадобилось 3.56,579. Победу в забеге одержала представительница Чехии Мартина Сабликова, которая показала результат 3.54,936. Второе место заняла голландка Антуанетта де Йонг, показавшая время 3.56,182. Ещё одна представительница России Евгения Лаленкова заняла четвёртое место с результатом 3.57,466.

Конькобежный спорт. Кубок мира. Калгари, Канада. Женщины. 3000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) — 3.54,936
2. Антуанетта де Йонг (Голландия) — 3.56,182
3. Наталья Воронина (Россия) — 3.56,579
4. Евгения Лаленкова (Россия) — 3.57,466
5. Карлейн Ахтеректе (Голландия) — 3.57,518

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