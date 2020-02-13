Российские бадминтонистки одержали третью победу на чемпионате Европы

Женская сборная России по бадминтону одержала победу над сборной Литвы со счётом 5-0 в рамках заключительного третьего раунда группового этапа чемпионата Европы.

В одиночном разряде свои партии выиграли Евгения Косецкая, Виктория Козырева и Мария Голубева, а в парном разряде победы одержали Екатерина Болотова/Алина Давлетова и Анастасия Акчурина/Ольга Морозова.

Ранее женская сборная России по бадминтону одолела сборную Исландии со счётом 5-0, а также представительниц Бельгии с тем же счётом. Таким образом, российские бадминтонистки вышли в плей-офф турнира с первого места в группе, одержав три победы.

Чемпионат Европы по бадминтону проходит во французском городе Льевене с 11 по 16 февраля.