Большунов возглавил общий зачёт «Ски Тура»

Российский лыжник Александр Большунов, выиграв масс-старт на этапе «Ски Тура», возглавил общий зачёт многодневки. Опередив преследователей в 34-километровой гонке более чем на 50 секунд, 23-летний спортсмен обошёл в общем зачёте норвежца Пола Голдберга.



Лыжные гонки. «Ски Тур». Общий зачёт



1. Александр Большунов (Россия) — 2.26,16.

2. Пол Голдберг (Норвегия) — +1,05.

3. Сьюр Рёте (Норвегия) — +1,06…

9. Андрей Мельниченко (Россия) — +2,34…

13. Денис Спицов (Россия) — +3,11…

15. Иван Якимушкин (Россия) — +3,33.

16. Евгений Белов (Россия) — +3,35…

23. Андрей Ларьков (Россия) — +5,35…

28. Артём Мальцев (Россия) — +6,48.

Напомним, Большунов — лидер общего зачёта Кубка мира, где его главным конкурентом является ещё один норвежский лыжник — Йоханнес Хёсфлот Клебо.