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Большунов возглавил общий зачёт «Ски Тура»

Большунов возглавил общий зачёт «Ски Тура»
Другие / Лыжный спорт 0

Российский лыжник Александр Большунов, выиграв масс-старт на этапе «Ски Тура», возглавил общий зачёт многодневки. Опередив преследователей в 34-километровой гонке более чем на 50 секунд, 23-летний спортсмен обошёл в общем зачёте норвежца Пола Голдберга.

Лыжные гонки. «Ски Тур». Общий зачёт

1. Александр Большунов (Россия) — 2.26,16.
2. Пол Голдберг (Норвегия) — +1,05.
3. Сьюр Рёте (Норвегия) — +1,06…
9. Андрей Мельниченко (Россия) — +2,34…
13. Денис Спицов (Россия) — +3,11…
15. Иван Якимушкин (Россия) — +3,33.
16. Евгений Белов (Россия) — +3,35…
23. Андрей Ларьков (Россия) — +5,35…
28. Артём Мальцев (Россия) — +6,48.

Напомним, Большунов — лидер общего зачёта Кубка мира, где его главным конкурентом является ещё один норвежский лыжник — Йоханнес Хёсфлот Клебо.

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» в Мерокере
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