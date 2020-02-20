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Большунов вновь оторвался от Клебо в общем зачёте Кубка мира

Большунов вновь оторвался от Клебо в общем зачёте Кубка мира
Другие / Лёгкая атлетика 0

Представитель России Александр Большунов, выиграв масс-старт на этапе «Ски Тура», снова оторвался от норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо в общем зачёте Кубка мира. Ещё один россиянин Сергей Устюгов, не участвовавший в масс-старте, опустился на пятую позицию.

Ранее Клебо на третьем этапе «Ски Тура» выиграл спринт. Большунов из-за падения не смог пройти в финал.

Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт

1. Александр Большунов (Россия) – 1810
2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1324.
3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 1024.
4. Ийво Нисканен (Финляндия) – 902
5. Сергей Устюгов (Россия) – 896
6. Пол Голдберг (Норвегия) – 824
7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 819…
10. Андрей Мельниченко (Россия) – 555…
13. Денис Спицов (Россия) – 433
14. Андрей Ларьков (Россия) – 424…
16. Артём Мальцев (Россия) – 381…
21. Иван Якимушкин (Россия) — 339…
25. Глеб Ретивых (Россия) — 262.

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» в Мерокере
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