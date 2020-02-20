Большунов вновь оторвался от Клебо в общем зачёте Кубка мира

Представитель России Александр Большунов, выиграв масс-старт на этапе «Ски Тура», снова оторвался от норвежца Йоханнеса Хёсфлота Клебо в общем зачёте Кубка мира. Ещё один россиянин Сергей Устюгов, не участвовавший в масс-старте, опустился на пятую позицию.



Ранее Клебо на третьем этапе «Ски Тура» выиграл спринт. Большунов из-за падения не смог пройти в финал.



Лыжные гонки. Кубок мира. Общий зачёт



1. Александр Большунов (Россия) – 1810

2. Йоханнес Хёсфлот Клебо (Норвегия) – 1324.

3. Сьюр Рёте (Норвегия) – 1024.

4. Ийво Нисканен (Финляндия) – 902

5. Сергей Устюгов (Россия) – 896

6. Пол Голдберг (Норвегия) – 824

7. Симен Хегстад Крюгер (Норвегия) – 819…

10. Андрей Мельниченко (Россия) – 555…

13. Денис Спицов (Россия) – 433

14. Андрей Ларьков (Россия) – 424…

16. Артём Мальцев (Россия) – 381…

21. Иван Якимушкин (Россия) — 339…

25. Глеб Ретивых (Россия) — 262.

Большунов выиграл масс-старт на этапе «Ски Тура» в Мерокере