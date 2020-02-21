Легкоатлетка из Венесуэлы побила рекорд Лебедевой в тройном прыжке

Легкоатлетка из Венесуэлы Юлимар Рохас установила мировой рекорд в тройном прыжке в помещении на заключительном, седьмом этапе World Athletics Indoor Tour. Об этом сообщили в официальном «твиттере» Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).
Спортсменка из Венесуэлы преодолела отметку 15,43 метра. Предыдущий рекорд принадлежал российской легкоатлетке Татьяне Лебедевой (15,36). Рекорд россиянки продержался почти 16 лет, с чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении в Будапеште (Венгрия), прошедшего в марте 2004 года.
43-летняя Татьяна Лебедева — олимпийская чемпионка в прыжках в длину (2004), обладательница серебряной и бронзовой олимпийских медалей в тройном прыжке (2000, 2004), многократная чемпионка мира (2001, 2003, 2004, 2006, 2007), чемпионка Европы (2000, 2006).
- 21 февраля 2020
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