Легкоатлетка из Венесуэлы побила рекорд Лебедевой в тройном прыжке

Легкоатлетка из Венесуэлы Юлимар Рохас установила мировой рекорд в тройном прыжке в помещении на заключительном, седьмом этапе World Athletics Indoor Tour. Об этом сообщили в официальном «твиттере» Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics).

Спортсменка из Венесуэлы преодолела отметку 15,43 метра. Предыдущий рекорд принадлежал российской легкоатлетке Татьяне Лебедевой (15,36). Рекорд россиянки продержался почти 16 лет, с чемпионата мира по лёгкой атлетике в помещении в Будапеште (Венгрия), прошедшего в марте 2004 года.

43-летняя Татьяна Лебедева — олимпийская чемпионка в прыжках в длину (2004), обладательница серебряной и бронзовой олимпийских медалей в тройном прыжке (2000, 2004), многократная чемпионка мира (2001, 2003, 2004, 2006, 2007), чемпионка Европы (2000, 2006).