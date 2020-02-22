Чемпион мира среди юниоров перевернулся во время заезда на взрослом ЧМ по бобслею

Российский пилот боба-двойки Ростислав Гайтюкевич, перевернувшийся во время второго заезда на чемпионате мира в Альтенберге (Германия), досрочно прекращает выступления на этих соревнованиях, сообщила личный тренер спортсмена Анна Макарова. После падения российский спортсмен смог выбраться из боба только при помощи посторонних.

В феврале молодой пилот стал чемпионом мира среди юниоров в четвёрках и завоевал серебро в двойках.

«Сразу была против того, чтобы Ростислав, основательно вымотанный на предыдущих стартах, ехал на этот чемпионат мира. Нужно спросить у тренерского штаба сборной, зачем они заявили на старт вымотанного пилота, имеющего к тому же на этой трассе очень маленький накат. Виню себя только в том, что мы позволили нашему ученику выехать на этот турнир, спортсмен получил ушибы и сотрясение мозга. На этом чемпионате мира Гайтюкевич больше выступать не будет.

Ради чего нужно было жертвовать спортсменом, имеющим очень маленький опыт выступления на такой сложной трассе, как Альтенберг? Хочу услышать ответы от тренерского штаба сборной, чем они руководствовались, заявляя Гайтюкевича. Тренеры сборной ведь прекрасно понимали, что от Ростислава нельзя было ждать результата на малознакомой трассе", — приводит слова Макаровой ТАСС.