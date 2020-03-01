Конькобежка Лаленкова заняла шестое место на ЧМ в классическом многоборье

Российская конькобежка Евгения Лаленкова заняла шестое место на чемпионате мира в классическом многоборье в Хамаре (Норвегия). По итогам четырёх дистанций (500 м, 3000 м, 1500 м, 5000 м) она набрала 160,809 очка.

Победительницей стала голландка Ирен Вюст, для которой это седьмое золото чемпионата мира в классическом многоборье. Серебряную медаль выиграла канадка Ивани Блонден, третье место заняла голландка Антойнетте де Йонг.

Россиянки Елизавета Казелина и Наталья Воронин, занявшие 10-е и 12-е места в итоговом протоколе, в заключительном старте на 5000 м участия не принимали.



Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье. Хамар, Норвегия

Женщины. 1500 м

1. Ирен Вюст (Нидерланды) – 1.53,89.

2. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.54,85.

3. Нана Такаги (Япония) – 1.55,15…

9. Елизавета Казелина (Россия) – 1.56,39.

10. Наталья Воронина (Россия) – 1.56,68.

5000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) – 6.53,94.

2. Ирен Вюст (Нидерланды) – 7.01,68.

3. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) – 7.02,79…

5. Евгения Лаленкова (Россия) – 7.05,20.

Классическое многоборье. Итоговый зачёт

1. Ирен Вюст (Нидерланды) – 159,524.

2. Ивани Блонден (Канада) – 160,462.

3. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) – 160,631…

6. Евгения Лаленкова (Россия) – 160,809…

10. Елизавета Казелина (Россия) – 119,126…

12. Наталья Воронина (Россия) – 119,791.