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Конькобежка Лаленкова заняла шестое место на ЧМ в классическом многоборье

Конькобежка Лаленкова заняла шестое место на ЧМ в классическом многоборье
Другие / Конькобежный спорт 0

Российская конькобежка Евгения Лаленкова заняла шестое место на чемпионате мира в классическом многоборье в Хамаре (Норвегия). По итогам четырёх дистанций (500 м, 3000 м, 1500 м, 5000 м) она набрала 160,809 очка.

Победительницей стала голландка Ирен Вюст, для которой это седьмое золото чемпионата мира в классическом многоборье. Серебряную медаль выиграла канадка Ивани Блонден, третье место заняла голландка Антойнетте де Йонг.

Россиянки Елизавета Казелина и Наталья Воронин, занявшие 10-е и 12-е места в итоговом протоколе, в заключительном старте на 5000 м участия не принимали.

Конькобежный спорт. Чемпионат мира в классическом многоборье. Хамар, Норвегия
Женщины. 1500 м

1. Ирен Вюст (Нидерланды) – 1.53,89.
2. Евгения Лаленкова (Россия) – 1.54,85.
3. Нана Такаги (Япония) – 1.55,15…
9. Елизавета Казелина (Россия) – 1.56,39.
10. Наталья Воронина (Россия) – 1.56,68.

5000 м

1. Мартина Сабликова (Чехия) – 6.53,94.
2. Ирен Вюст (Нидерланды) – 7.01,68.
3. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) – 7.02,79…
5. Евгения Лаленкова (Россия) – 7.05,20.

Классическое многоборье. Итоговый зачёт

1. Ирен Вюст (Нидерланды) – 159,524.
2. Ивани Блонден (Канада) – 160,462.
3. Антойнетте де Йонг (Нидерланды) – 160,631…
6. Евгения Лаленкова (Россия) – 160,809…
10. Елизавета Казелина (Россия) – 119,126…
12. Наталья Воронина (Россия) – 119,791.

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