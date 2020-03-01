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Сноубордист Логинов первенствовал в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Канаде

Сноубордист Логинов первенствовал в параллельном гигантском слаломе на этапе КМ в Канаде
Другие / Прочие виды спорта 0

Российский сноубордист Дмитрий Логинов завоевал золотую медаль этапа Кубка мира в параллельном гигантском слаломе в Блю Маунтине (Канада). Логинов впервые в сезоне поднялся на первую ступень пьедестала на Кубке мира и заработал 1000 очков FIS. В финале россиянин был быстрее немца Штефана Баумайстера. Бронзовым призёром стал итальянец Эдвин Коратти.

Пятое место занял выбывший в четвертьфинале россиянин Игорь Слуев. На той же стадии завершили борьбу Вик Уайлд и Дмитрий Карлагачев.

В аналогичной дисциплине у женщин россиянка София Надыршина в финальном заезде уступила немке Рамоне Хофмайстер и стала серебряным призёром. Бронзу завоевала немка Селина Йорг.

В четвертьфинале завершила борьбу россиянка Милена Быкова, занявшая пятое место.

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