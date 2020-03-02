Матч 1/4 финала Кубка ЕКВ с участием казанского «Динамо» перенесён из-за коронавируса

Ответный четвертьфинальный матч женского Кубка ЕКВ между итальянским «Бусто-Арсицио» и казанским «Динамо» перенесён из-за вспышки коронавируса в Италии, сообщает официальный сайт Европейской конфедерации волейбола. Игра должна была состояться в Бусто-Арсицио 4 марта.

В первой встрече российская команда одержала победу в трёх партиях.

ЕКВ также объявила о переносе других еврокубковых матчей с участием итальянских команд: «Фенербахче» (Турция) — «Новара» (Италия), «Скандиччи» (Италия) — «Экзачибаши» (Турция) — в четвертьфинале женской Лиги чемпионов; «Модена» (Италия) — «Аяччо» (Франция) — в 1/8 финала мужского Кубка ЕКВ.

«ЕКВ продолжает мониторить ситуацию и готова к действиям», — говорится в сообщении.