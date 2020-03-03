Медали олимпийского чемпиона Игр-1984 Малкова выставлены на интернет-аукционе

Несколько медалей советского конькобежца Игоря Малкова выставлены на продажу на интернет-аукционе «Мешок». Лот включает в себя знак чемпиона Олимпийских игр 1984 года в Сараево на дистанции 10 000 м, золотую медаль чемпиона Европы 1984 года на 5000 м, серебряную медаль чемпионата мира — 1984 на 5000 м и бронзовую медаль чемпионата мира — 1986 на 10 000 м.

Начальная стоимость лота оценена в 150 тысяч рублей. Объявление появилось на сайте 18 февраля. Торги открыты до 4 марта, но желающих приобрести награды нет.

55-летний Малков — единственный отечественный (советский и российский) конькобежец, выигравший дистанцию 10 000 м на Олимпийских играх. Спортсмен является почётным гражданином Первоуральска (Свердловская область).