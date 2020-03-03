Игры стран Персидского залива из-за коронавируса перенесли на конец 2020 года

Олимпийский комитет Кувейта сообщает, что Игры стран Персидского залива, запланированные на 3–14 апреля, не состоятся. Местные власти приняли это решение из-за распространения в регионе коронавируса.

Теперь организаторы планируют провести Игры в декабре 2020 года. Участие в соревнованиях примут спортсмены из Кувейта, Саудовской Аравии, Бахрейна, ОАЭ, Омана и Катара.

В Кувейте коронавирусом заразились более 50 человек. Очагом распространения нового вируса остаётся Китай. Число заражённых в этой стране уже превысило 80 тысяч человек, из-за болезни скончались почти 3 тысячи.

По всему миру отменяются и переносятся крупные соревнования, при этом Международный олимпийский комитет не планирует отменять Олимпийские игры 2020 года в Токио.