Велимир Петкович стал новым главным тренером мужской сборной России по гандболу

Федерация гандбола России утвердила немецкого специалиста Велимира Петковича новым главным тренером мужской сборной. Тренер подписал контракт на четыре года, сообщает пресс-служба федерации.

Предыдущим наставником сборной России был Эдуард Кокшаров. Под его руководством россияне заняли 22-е место на чемпионате Европы и не смогла пробиться на Олимпийские игры 2020 года. После этого Кокшаров покинул пост по собственному желанию.

Теперь под руководством Петковича сборная России будет готовиться к отборочному турниру чемпионата мира 2021 года. На первом отборочном этапе сборная России проведёт два матча со сборной Турции.

Ранее Петкович работал в различных немецких и австрийских клубах. С 2016 по 2020 год он возглавлял «Фюксе Берлин». Немецкий клуб в 2018 году выиграл Кубок ЕГФ.