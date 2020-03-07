Йохауг — о поражении от Карлссон: я должна была выиграть, но мне не сказали сменить лыжи

Норвежская лыжница Терезе Йохауг не скрывала раздражения после поражения от шведки Фриды Карлссон в королевском марафоне на этапе Кубка мира в Хольменколлене (Норвегия). В отличие от соперницы, Йохауг не заехала на пит-стоп, чтобы сменить лыжи.

«Команда сервисёров посоветовала не менять лыжи. Но оглядываясь назад, понимаю, что мы должны были это сделать. Сегодня я должна была выиграть, у меня был хороший отрыв. Было чертовски обидно проиграть на финише, но это тоже часть игры. Это было безнадёжно. Мне не сказали поменять лыжи, они должны были подсказать», — приводит слова Йохауг VG.

Сервисёры норвежской команды признали свою ошибку после финиша, однако заметили, что в конкретной ситуации лыжникам стоит больше ориентироваться на собственные ощущения, а не на предварительные тесты. У Йохауг была возможность сменить лыжи, но она предпочла завершить гонку на стартовой паре.