Горячкина и Кашлинская сохраняют лидерство на этапе Гран-при ФИДЕ в Лозанне

Российские шахматистки Александра Горячкина и Алина Кашлинская сохраняют лидерство на третьем этапе Гран-при ФИДЕ в Лозанне (Швейцария) после седьмого тура. Обе россиянки завершили свои очередные партии вничью.
Горячкина чёрными фигурами разошлась миром с украинкой Марией Музычук, а Кашлинская, также чёрным цветом, — с болгаркой Антоанетой Стефановой.
В единственной результативной партии седьмого тура Анна Музычук обыграла белыми фигурами россиянку Александру Костенюк. Вничью завершились партии Пиа Крамлинг (Швеция) — Нана Дзагнидзе (Грузия), Харика Дронавалли (Индия) — Жансая Абдумалик (Казахстан), Мари Себаг (Франция) — Цзюй Вэньцзюнь (Китай).
После седьмого тура в активе Кашлинской и Горячкиной по 4,5 очка. Пол-очка уступают им Дронавалли, Дзагнидзе, Абдумалик и Анна Музычук.
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