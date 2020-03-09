Горячкина и Кашлинская сохраняют лидерство на этапе Гран-при ФИДЕ в Лозанне

Российские шахматистки Александра Горячкина и Алина Кашлинская сохраняют лидерство на третьем этапе Гран-при ФИДЕ в Лозанне (Швейцария) после седьмого тура. Обе россиянки завершили свои очередные партии вничью.

Горячкина чёрными фигурами разошлась миром с украинкой Марией Музычук, а Кашлинская, также чёрным цветом, — с болгаркой Антоанетой Стефановой.

В единственной результативной партии седьмого тура Анна Музычук обыграла белыми фигурами россиянку Александру Костенюк. Вничью завершились партии Пиа Крамлинг (Швеция) — Нана Дзагнидзе (Грузия), Харика Дронавалли (Индия) — Жансая Абдумалик (Казахстан), Мари Себаг (Франция) — Цзюй Вэньцзюнь (Китай).

После седьмого тура в активе Кашлинской и Горячкиной по 4,5 очка. Пол-очка уступают им Дронавалли, Дзагнидзе, Абдумалик и Анна Музычук.