Сноубордист Логинов стал третьим в общем зачёте КМ в параллельном слаломе

Россиянин Дмитрий Логинов стал третьим в общем зачёте Кубка мира по сноуборду в дисциплинах параллельного слалома и в зачёте параллельного слалома-гиганта, Андрей Соболев в этих рейтингах стал четвёртым.

Обладателем трофея в этих дисциплинах стал итальянец Роланд Фишналлер. В параллельном слаломе первенствовал австриец Андреас Проммеггер.



Сноуборд. Кубок мира. Мужчины

Общий зачёт в дисциплинах параллельного слалома

1. Роланд Фишналлер (Италия) – 6650.

2. Штефан Баумайстер (Германия) – 4165.

3. Дмитрий Логинов (Россия) – 3832.

4. Андрей Соболев (Россия) – 3632…

15. Игорь Слуев (Россия) – 2007…

17. Вик Вайлд (Россия) – 1915,80…

19. Дмитрий Сарсембаев (Россия) – 1636.

20. Дмитрий Карлагачев (Россия)– 1546,40.

Параллельный гигантский слалом

1. Роланд Фишналлер (Италия) – 4900.

2. Бенжамин Карл (Австрия) – 3380.

3. Дмитрий Логинов (Россия) – 2882.

4. Андрей Соболев (Россия) – 2812…

8. Игорь Слуев (Россия) – 1889,40.

Параллельный слалом

1. Андреас Проммеггер (Австрия) – 2260.

2. Роланд Фишналлер (Италия) – 1750.

3. Штефан Баумайстер (Германия) – 1600…

7. Дмитрий Логинов (Россия) – 950…

9. Андрей Соболев (Россия) – 820…

14. Дмитрий Сарсембаев (Россия) – 580…