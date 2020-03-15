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Сноубордист Логинов стал третьим в общем зачёте КМ в параллельном слаломе

Сноубордист Логинов стал третьим в общем зачёте КМ в параллельном слаломе
Другие / Прочие виды спорта 0

Россиянин Дмитрий Логинов стал третьим в общем зачёте Кубка мира по сноуборду в дисциплинах параллельного слалома и в зачёте параллельного слалома-гиганта, Андрей Соболев в этих рейтингах стал четвёртым.

Обладателем трофея в этих дисциплинах стал итальянец Роланд Фишналлер. В параллельном слаломе первенствовал австриец Андреас Проммеггер.

Сноуборд. Кубок мира. Мужчины
Общий зачёт в дисциплинах параллельного слалома

1. Роланд Фишналлер (Италия) – 6650.
2. Штефан Баумайстер (Германия) – 4165.
3. Дмитрий Логинов (Россия) – 3832.
4. Андрей Соболев (Россия) – 3632…
15. Игорь Слуев (Россия) – 2007…
17. Вик Вайлд (Россия) – 1915,80…
19. Дмитрий Сарсембаев (Россия) – 1636.
20. Дмитрий Карлагачев (Россия)– 1546,40.

Параллельный гигантский слалом

1. Роланд Фишналлер (Италия) – 4900.
2. Бенжамин Карл (Австрия) – 3380.
3. Дмитрий Логинов (Россия) – 2882.
4. Андрей Соболев (Россия) – 2812…
8. Игорь Слуев (Россия) – 1889,40.

Параллельный слалом

1. Андреас Проммеггер (Австрия) – 2260.
2. Роланд Фишналлер (Италия) – 1750.
3. Штефан Баумайстер (Германия) – 1600…
7. Дмитрий Логинов (Россия) – 950…
9. Андрей Соболев (Россия) – 820…
14. Дмитрий Сарсембаев (Россия) – 580…

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