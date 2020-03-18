Губерниев — о ситуации с лыжником Ларьковым: а если бы я не спросил?

Известный комментатор Дмитрий Губерниев призвал к большему взаимодействию лыжного спорта и биатлона в России.
«И лыжники, и биатлонисты сидят на одних и тех же деньгах. Деньги называются бюджетом Российской Федерации. Если между лыжами и биатлоном не будет взаимодействия, то кто-то просто будет вредителем. Если нужно помочь, надо помогать. Это родственные виды спорта.
В завершении хочу сказать, что я верю, что всё будет хорошо в ближайшие месяцы. Но для этого нам нужно быть максимально бережными по отношению друг к другу. Мы должны беречь наших родителей, это очень важно. Понятно, что сейчас мы резко ограничиваем общение. Вирус не щадит никого, но особенно страдают наши мамы, папы, бабушки и дедушки. Вот это очень страшно. Это касается и спортсменов тоже.
Я бил в набат в эфире, вопрошая, а что с лыжником Ларьковым происходит, у которого было подозрение на коронавирус. И только тогда его тренер ответил. А если бы я не спросил? Со спортсменов спрос такой же серьёзный. Я хочу всем заболевшим пожелать скорейшего выздоровления. Наша святая задача – относиться друг к другу бережно и внимательно», — написал Губерниев в своей рубрике на «Чемпионате».
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