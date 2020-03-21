ВФЛА завершит формирование комиссии по восстановлению международного статуса в марте

Всероссийская федерация лёгкой атлетики (ВФЛА) планирует до конца марта завершить формирование комиссии по восстановлению международного статуса организации. Ранее совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (World Athletics) предложил создать комиссию по восстановлению под председательством главы ВФЛА. В неё включат представителей Российского антидопингового агентства (РУСАДА), Олимпийского комитета России (ОКР), Министерства спорта РФ и комиссии спортсменов ВФЛА.

«Формирование комиссии по восстановлению — одно из требований World Athletics на нашем пути к возвращению в мировую легкоатлетическую семью. На мой взгляд, создание такой комиссии — прорыв в наших отношениях с международной федерацией, это достаточно доверительный шаг, показывающий, что всё-таки основной процесс восстановления федерации будет проходить при нашем контроле, на нашей территории, в комиссии, возглавляемой президентом ВФЛА. Да, в составе будут международные эксперты, но это вполне нормальная практика. Моё мнение — это достаточно прозрачный и открытый механизм, который мне импонирует.

Относительно формирования комиссии — у нас идёт очень активное взаимодействие с коллегами из ОКР, Минспорта и РУСАДА. До конца марта мы сможем назвать имена всех членов комиссии», — приводит слова главы ВФЛА Евгения Юрченко ТАСС.