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Гимнастки Аверины — о флешмобе с туалетной бумагой: если бумажная работа, то только такая

Гимнастки Аверины — о флешмобе с туалетной бумагой: если бумажная работа, то только такая
Другие / Прочие виды спорта 0

Сёстры Дина и Арина Аверины, на счету которых 17 золотых медалей чемпионатов мира по художественной гимнастике, приняли участие в челлендже с туалетной бумагой. Спортсменки использовали рулон вместо гимнастического мяча, а также поймали его на сложенные булавы.

«Если бумажная работа, то только такая», — подписали видео Дина и Арина на своей странице в «Инстаграме».

Видео доступно на «Чемпионате».

Напомним, флешмоб с туалетной бумагой запустили после того, как люди массово стали скупать её на фоне угрозы распространения коронавирусной инфекции.

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). По последним данным, от него скончалось более 11 тысяч человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 88 тысяч.

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