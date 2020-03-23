Траньков: в аэропорту почти все в масках, некоторые в горнолыжных масках и дождевиках

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Максим Траньков поделился впечатлениями от посещения аэропортов в США, где введены повышенные меры безопасности из-за угрозы распространения коронавируса.

«Ну что, обычно перегруженные аэропорты Майами и Нью-Йорка почти пустые, очередей нет, в самолёт заходили по 10 человек на расстоянии друг от друга, почти все в масках и перчатках, некоторые в горнолыжных масках и дождевиках даже. Народу на рейсе было немного, но до Москвы, говорят, полный борт», — написал Траньков в своём «инстаграме».

Напомним, из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции во всём мире массово переносят и отменяют спортивные мероприятия. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, от коронавируса скончалось более 14 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 99 тыс.