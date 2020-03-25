Шведские лыжницы решили покинуть сборную. Они недовольны работой федерации
Несколько лыжниц сборной Швеции хотят покинуть команду. Причина — недовольство работой национальной федерации, сообщает Expressen.
Издание утверждает, что спортсменки недовольны атмосферой в команде, а также тем, как проходит планирование сборов и тренировки. Имена лыжниц, которые хотят уйти из сборной, не называются.
Известно, что команду точно покинут тренеры мужской команды Маттиас Нильссон и Фредрик Ууиситало. Также подать в отставку может медицинский штаб, возглавляемый Магнусом Оскарссоном.
Ранее лыжница Стина Нильссон, решившая продолжить карьеру в биатлоне, сообщала, что одной из причин её ухода стала отставка тренера Рикарда Гриппа, который был уволен в марте 2019 года. О переходе Нильссон в биатлон стало известно 22 марта.
Зайцева оценила перспективы Нильссон в биатлоне
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