Ефимова назвала перенос Олимпийских игр оптимальным выходом из ситуации

Российская пловчиха Юлия Ефимова прокомментировала перенос Олимпийских игр в Токио (Япония) на 2021 год. Решение было принято накануне, 24 марта, властями Японии и руководством Международного олимпийского комитета (МОК). Перенос обусловлен пандемией коронавируса.

«На данный момент это оптимальный выход из ситуации. Непонятно, что будет происходить в ближайшие два-три месяца. Держать всех в напряжении ещё хуже. Я сама была в такой ситуации четыре года назад. Конечно, это тяжело для возрастных спортсменов, но это лучше, чем рисковать своим здоровьем или находиться в подвешенном состоянии», — цитирует Ефимову «RT на русском».

Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, была зафиксирована в конце декабря 2019 года в самом густонаселённом городе Центрального Китая — 12-миллионном Ухане. 11 марта Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку COVID-19 пандемией.