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Видеозапись обращения Путина к нации в связи с распространением коронавируса

Видеозапись обращения Путина к нации в связи с распространением коронавируса
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Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Дорогие друзья, сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому я объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Таким образом, выходные дни продлятся с 29 марта по 5 апреля.

Естественно, все структуры жизнеобеспечения — медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти — продолжат свою работу.

Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире», — заявил Путин.

Видео доступно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. По последним данным, от коронавируса в мире скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс. В России коронавирусом заразилось более 650 человек.

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