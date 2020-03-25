Видеозапись обращения Путина к нации в связи с распространением коронавируса

Президент России Владимир Путин обратился к гражданам страны по поводу ситуации с распространением коронавирусной инфекции.

«Дорогие друзья, сейчас крайне важно предотвратить угрозу быстрого распространения болезни. Поэтому я объявляю следующую неделю нерабочей с сохранением заработной платы. Таким образом, выходные дни продлятся с 29 марта по 5 апреля.



Естественно, все структуры жизнеобеспечения — медицинские учреждения, аптеки, магазины, банки, транспорт и органы власти — продолжат свою работу.



Длинные выходные предусмотрены именно для того, чтобы снизить скорость распространения болезни. Мы видим, как остро развивается ситуация с эпидемией коронавируса в мире», — заявил Путин.

Видео доступно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце 2019 года. По последним данным, от коронавируса в мире скончалось более 19 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 111 тыс. В России коронавирусом заразилось более 650 человек.