«Путешествия теперь только такие». Ефимова выложила фото на фоне Эйфелевой башни

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила в «Инстаграм» фотографию на фоне Эйфелевой башни. По её словам, в настоящее время, когда страны массово закрываются на карантин ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции, о путешествиях остаётся лишь мечтать.

«Путешествия теперь только такие», — подписала спортсменка фотографию.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Ефимовой.

Также пловчиха выложила в «сториз» несколько фотографий из Парижа, сделанных в январе 2014 года.

Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди российских пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).