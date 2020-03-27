«Путешествия теперь только такие». Ефимова выложила фото на фоне Эйфелевой башни

Российская пловчиха Юлия Ефимова выложила в «Инстаграм» фотографию на фоне Эйфелевой башни. По её словам, в настоящее время, когда страны массово закрываются на карантин ввиду угрозы распространения коронавирусной инфекции, о путешествиях остаётся лишь мечтать.
«Путешествия теперь только такие», — подписала спортсменка фотографию.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Ефимовой.
Также пловчиха выложила в «сториз» несколько фотографий из Парижа, сделанных в январе 2014 года.
Фото: https://www.instagram.com/pryanya93/
Фото: https://www.instagram.com/pryanya93/
Ефимова — трёхкратный призёр Олимпийских игр 2012 и 2016 годов, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы, заслуженный мастер спорта России. Юлия является рекордсменом по количеству медалей чемпионатов мира среди российских пловцов — 17 (6 золотых, 7 серебряных, 4 бронзовые).
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