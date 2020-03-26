Ефимова показала тренировку в ванной. Видео

Российская пловчиха Юлия Ефимова показала, как можно тренироваться в домашних условиях, если все бассейны закрыты на карантин, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Спортсменка продемонстрировала, что даже сравнительно небольшие габариты ванной не являются помехой для выполнения соответствующих упражнений. Видео она выложила в «сториз» своего «инстаграма».

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В настоящее время из-за карантина по коронавирусу многие спортсмены вынуждены тренироваться дома. Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (Китай). По последним данным, от коронавируса скончалось более 21 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 114 тыс. В России известно о 840 случаях заражения. Полностью выздоровели 38 человек, кроме того зафиксировано три летальных исхода.